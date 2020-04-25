İsviçre 11 Mayıs'ta yeni koronavirüs uygulamasını tanıtacak

25 Nisan 2020 Cumartesi, 10:52

İsviçre basınında yer alan bir habere göre, Zürih ve Lozan Federal Teknoloji Enstitüleri araştırmacıları, virüs temas takip uygulaması geliştirdi. Yasal süreçleri bekleyen uygulama, 11 Mayıs'ta tanıtılacak.

Bilim insanları, DP-3T adlı uygulama ile virüsün insanlar arasında yayılma süreci hakkında daha somut veri elde edileceğini düşünüyor. Bluetooth bağlantısı ile etkileşime giren DP-3T, akıllı telefonların konum bilgilerini kullanıyor.

UYGULAMANIN AMACI?

Uygulama, koronavirüs taşıyan kişileri belirleme ve böylelikle virüsün yayılımını önlemek için gerekli önlemlerin alınması amacıyla geliştirildi.

Bu noktada virüsü taşıyan ancak herhangi bir semptom görülmeyen kişilerin belirlenmesinde uygulamanın önemi vurgulanıyor.

Hastalığı taşıyan kişi ve onun temas kurduğu kişilerin tespit edilmesiyle hastalığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

PEKİ UYGULAMA NE KADAR ETKİLİ OLACAK?

Birkaç Asya ülkesinde etkili olduğu kanıtlanan uygulamanın İsviçre'de de etkili olması bekleniyor.

Gizlilik konusunda kamuoyunda bazı endişeleri de gündeme getiren uygulamanın işlevsel olması için İsviçre toplumunun %60'ı tarafından kullanılması gerekiyor.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, uygulamanın, beklenenden daha az kullanılması hâlinde etkisiz olacağını söyledi.

Bu nedenle bazı İsviçreli politikacılar uygulamanın zorunlu hâle getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Gizlilik konusunda bazı soru işaretleri var.

Deloitte şirketi, 16-64 yaş arasında toplam 1500 kişiyle uygulamaya ilişkin bir anket gerçekleştirdi. Katılımcıların yüzde 64'ü koronavirüs taşıyan insanlarla temas hâlinde uyarı veren uygulamaya sıcak bakıyor.

Katılımcıların yüzde 60'ı temas takip uygulamasını telefonlarına yükleyeceklerini söyledi. Ankete katılanların yüzde 30'u uygulamayı tamamen desteklerken, yüzde 34'ü uygulamaya kısmen olumlu bakıyor. Yüzde 14'lük bir kesim ise hareketlerinin anonim olarak takip edilmesine kesinlikle karşı çıkıyor.

Ankete göre, 30 yaşın altındaki kişilerde, koronavirüs temas takip uygulamasını onaylama oranı biraz daha yüksek. Bilgi teknolojisi veya telekomünikasyon sektöründe çalışanlar arasında onay oranı ortalamanın üzerinde seyrediyor (yüzde 78).