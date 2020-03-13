İtalya'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm!

13 Mart 2020 Cuma, 21:19

Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 14 bin 955’e çıktığını ifade eden Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 17 bin 660 olduğunu bildirdi. Borrelli, ölü sayısının düne göre 250 kişi daha arttığını ve toplam sayının 1266’ya yükseldiğini belirtti.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN ORTALAMA YAŞI 80

İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da yaşamını yitirenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.

Koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino'da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.