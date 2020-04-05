İtalya’da hastalar sokaklarda yatırılırken, cenazeler koridorlarda birikti
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke İtalya’da hastalar sokaklarda yatırılıp bekletilirken, hastane koridorlarına cenazeler yığıldı.
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 362’ye, vaka sayısının ise 124 bin 632’ye ulaştığı İtalya’da, sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle hastaneler sokaklara taştı, hastalar sedyeler ve sandalyelerde hastane bahçelerinde bekletiliyor. Morgların yetersizliği nedeniyle cenazelerin hastane koridorlarına yığıldığı görülürken, morglarda ise kimisi çıplak kimisi torbalarının içinde cesetler yan yana dizildi.
"BİZİM GİBİ OLMA TÜRKİYE"
Öte yandan, salgın başlayınca uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden İtalyanlar, "Bizim gibi olma Türkiye" mesajları ile Türklere evde kalma çağrısında bulunuyor.
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