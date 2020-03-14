İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1441'e ulaştı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1441'e ulaştı, 1518 hasta ise yoğun bakıma alındı.
Avrupa'nın en ağır koronavirüs krizinin yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 1441'e ulaştı. Bu sayı, 24 saat içinde 175 yeni ölüm kaydedildiğini gösteriyor. Dün ise ölü sayısı önceki güne göre 250 artış göstermişti. Ülkede bugüne kadar yapılan 109 bin 170 testte, 21 bin 157 pozitif teşhis edildi. Bunların 1966'sı iyileşti. Halen pozitif olanların sayısı 17 bin 750, bunların 1518'i yoğun bakımda tedavi görüyor.
Hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre yüzde 13,8 oranında artarken, iyileşenlerin sayısı yüzde 36,7 oranında arttı.
Video Haberler
- Dönüşümüz yok, öleceğiz deyip ağızlarını diktiler
- Yılda 900 ton kolonya üreten fabrikada üretim durdu
- Milli Eğitim Bakanlığı, 'koronavirüs' videosu
- İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyanın gündeminde!
- Sis Zonguldak'ta hayatı zorlaştırdı!
- Vuhan'da karantina altında yaşam
- Akrabasına ateş açtı
- Değiştirilen ezana İhsan Eliaçık'tan tepki geldi
- Ablasını öldürdü, şarkı söyledi
- Kurtarılmayı bekledi