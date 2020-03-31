İtalya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 837 kişi arttı!
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428’e yükseldi.
Ülkede 5 hafta önce başlayan Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, vaka sayısının 77 bin 635’e ulaştığını belirterek, yaşamını yitirenlerin sayısının 12 bin 428'e yükseldiğini açıkladı. Borrelli, virüs bulaşanların toplam sayısının ise 105 bin 792’ye çıktığını bildirdi.
Borrelli, dün 14 bin 620 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1109'luk artışla 15 bin 729'a ulaştığını kaydetti.
66 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ
Basında yer alan haberlerde, Kovid-19’la mücadelede ön cephede yer alan doktorlardan 3’ünün daha virüse yenik düştüğü bildirildi.
Salgının başından bu yana toplamda 66 doktor hayatını kaybetti.
İSPANYA, GÜNLÜK ÖLÜ SAYISINDA İTALYA’YI İLK KEZ GEÇTİ
İtalya’nın bugün açıkladığı ölü sayısı (837), ilk kez İspanya’nın açıkladığı ölü sayısının (849) gerisinde kaldı.
İspanya, günlük bazda vaka artışında İtalya’yı daha önce geride bırakmıştı.
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