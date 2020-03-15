İYİ Parti'den 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!
İYİ Parti milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Aylin Cesur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısında bulundu.
Türkiye’de koronavirüse yönelik önlemler ardı ardına yürürlüğe girerken, İYİ Parti’den ‘OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan edilsin’ çağrısı geldi.
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, ''Sayın Bakan, İtalya örneği önümüzde. Yarından tezi yok, sokağa çıkma yasağını uygulayın. İlk etapta gereksiz bulanlar olacaktır ama bu ülkeyi bir felaketten koruyup, sorumluluğunuzun gereğini yapmış olursunuz'' ifadelerini kullandı.
'HIZLA YAYILABİLİR'
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ise ''Türkiye’ye gelene kadar, Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri yeterliydi. Şimdi sıkıntı büyük ve hızla yayılabilir. Derhal; OHAL-15 gün sokağa çıkma yasağı ilanıyla İtalya gibi her gün yüzlerce kayıp vermekten halen kurtulabiliriz. Hükümetimize tüm samimiyetimle doktor olarak sesleniyorum!'' dedi.
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