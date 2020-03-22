İYİ Partili Tatlıoğlu: "Vergi tatili ilan edilmeli. Paket Türkiye’nin üretim yapısına hitap etmiyor"

22 Mart 2020 Pazar, 15:04

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu ekonomi paketinin yetersiz olduğunu belirterek, “Ekonomik olarak üç ana unsur etrafına kenetlenmek lazım; ekonomik işleyişin tıkanmasını önlemek, yavaşlama sürecini kısaltmak, canlandırmayı sağlamak” dedi.

Korona ile mücadele eden diğer ülkelerin açıkladığı ekonomik tedbirlerle karşılaştırma yapan Tatlıoğlu, “Bütün dünya ülkelerinde tedbir paketi sunanların ortak özelliği, hiçbir sektörü ayırmaksızın, bütün sektör ve işletmeleri pakete dahil ediyorlar. Türkiye’de 10 iş kolundan ibaret bir paket söz konusu. Ekonomide bir domine etkisi var. Bu tedbirleri hem amacına ulaştırmaz hem kalıcı hasar bırakır. Erdoğan’ın açıkladığı pakette turizm, tarım, sağlık, eğitim, imalat, sanayi yani Türkiye’nin üretim yapısı yok. Bu paketin hızlı düşünülerek, toplumu ve ekonomiyi kavramayan bir yol olarak sunulduğu görülüyor. Sayın Erdoğan ve ekibinin neler olduğunu yeterince anlamadığı kanaatindeyiz” diye konuştu.

‘VERGİ TATİLİ İLAN EDİLMELİ’

Türkiye’nin vergi tatili ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Tatlıoğlu, “Bütün sektörler bu pakete dahil edilmeli. Kamu yükümlülükleri, vergiler dahi ertelenmeli ve Türkiye vergi tatili ilan edilmeli. Kamu yükümlülükleri için gelin 3 ay sonra ödeyin denilemez. Erteleme dönemi 1 yıl vade farksız taksitlendirilmeli. Sadece katma değer vergisini muhtasar beyannameye dayalı SGK ödemelerini 3 ay erteleyip, 3 ay sonra gel öde diyorlar. 3 ay sonra 4. ayla beraber bunu nasıl ödeyecek insanlar?” ifadelerini kullandı.

Pakette yer alan Kısa Ödeme Ödeneği başlığına da değinen İsmail Tatlıoğlu, “Dünyada alınan tedbirlere baktığımızda çalışanların maaşları kesintiye uğratılmadığını görüyoruz. Kısa Ödeme Ödeneği adı altında buna başlık açılmış. Yani, zor durumda olduğunu söyleyen işletmeler SGK’ya müracaat edecek ve işsizlik fonundan bir asgari ücretli çalışan için, asgari ücretin yüzde 60’ı yani bin 780 TL gibi bir ödeme yapılacak. Ama bunu hak edebilmek için çalışanın, 600 gün prim ödemiş olması, 120 gün de o iş yerinde çalışıyor olması lazım. İşen giren 3 aylık işçi Nisan başında maaşını alamayacak neyle geçinecek? Dolayısıyla tüm Türkiye çapında düşündüğümüzde, önemli bir kesimin bu tedbirlerin dışında kalması söz konusu” dedi.

ÇİFTÇİ PAKET DIŞI BIRAKILDI

Çiftçilerin de paket dışı bırakıldığını anlatan Tatlıoğlu, “Çiftçinin 120 milyar lira kredi borcu var. Türkiye’de herkes etkileniyor da çiftçi etkilenmiyor mu? Erdoğan da Berat Albayrak da bu krize 1 hafta 15 günlük bir iş olarak bakıyor. Henüz bunun boyutunu, dünyanın neler yaptığını bilmiyorlar. Diğer ülkelerin ekonomik olarak ne yaptığı açık. İşletmeleri ayakta tutmak, hane halkının ihtiyaçlarını karşılamak… Burada eksikliklerle dolu bir ekonomi paketi var” ifadelerini kullandı.