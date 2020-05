İyileşmek için yardım bekliyor

01 Mayıs 2020 Cuma, 08:57

Aydın’ın Efeler ilçesinde oturan bir yıl önce kanser teşhisi konan 4 yaşındaki Hayrunnisa Uzdu hayata tutunabilmesi için 40 bin Avro’luk ilacın alınmasını bekliyor. Aile, sosyal medya hesaplarından kampanya başlattı. Efeler’de yaşayan Nur Mukaddes ve Yasin Uzdu çiftinin iki çocuğundan biri olan Hayrunnisa, geçen yıl rahatsızlanınca kentteki özel hastaneye götürüldü. Lösemi hastası olabileceği belirtilen Hayrunnisa’ya sevk edildiği Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Çocuk Onkoloji Hastanesi’nde nöroblastom tanısı konuldu.

SAÇLARI DÖKÜLDÜ

Yaklaşık bir yıl önce aldığı kemoterapiye olumlu yanıt veren Hayrunnisa, nükseden ve beynine sıçrayan tümörle yeniden tedavi altına alındı. Tedavi gören Hayrunnisa’nın aldığı kemoterapi nedeniyle saçları döküldü. Doktorlar Hayrunnisa için “Dinutuximab Beta” etken maddeli “Qarziba” ilacı kullanması gerektiğini söyledi. Aile, yurtdışında gelen 40 bin Avro olan ilacı SGK karşılamadığı için kendi alacakları maddi güçleri olmadığından çaresiz kaldı. Kızı için yardım beklediklerini dile getiren anne Nur Uzdu, “Kızım kansere karşı direniyor. 1 yıl tedavi aldık, tam iyileşti derken hastalığı nüksetti. Şu an beyninde ve omuriliğinde aynı tanı ile tekrar tedaviye başladık. Kızımın bu süreçte ilaç alması gerekiyor. Bu parayı karşılayacak durumumuz yok. İlacın SGK kapsamına alınmasını istiyoruz” dedi. Baba Yasin Uzdu, “Aydın Valiliği’nin onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Çok pahalı bir ilaç. Kutusu yaklaşık 10 bin Avro ve bunu ayda 4 kez kullanmamız gerektiğini söylediler. Şu an öngörülen bizim bu ilacı en az bir yıl kullanmamız gerekiyor. Bu ilacı alabilmek için elimizde ne varsa satılığa çıkardık. Hayrunnisa’nın bir an önce bu ilacı alması lazım. Çok kaybedecek vakti yok. Her çocuk gibi yaşam hakkının olduğunu düşünüyorum. Kızımın tedavisi için destek bekliyoruz” diye konuştu.

İMZA KAMPANYASI...

Küçük kızlarına ilaç almakta zorlandığını belirten Uzdu ailesi, “change.org” sitesi üzerinden imza kampanyası başlatarak ilacın SGK kampsamına alınarak ödenmesini istedi. Başlatılan kampanyada şöyle denildi. “Kızım Hayrünnisa Uzdu, 3.5 yaşında nöroblastom tanısı ile Ege Üniversitesi Tülay Aktaş çocuk onkolojide tedavi görüyor. Doktorlar kızımın bu süreçte “Dinutuima Beta” etken maddeli ilacı kullanması gerektiğini özellikle belirtti. Bu ilaç savaş verdiğimiz bu hastalıkta başarılı olduğu ispatlanmış ve protokollerde yer almış bir ilaç fakat ülkemizde SGK tarafından karşılanmıyor. Yurtdışından getirtmemiz gerekiyor. 1 kür için kullanması gereken ilacın maliyeti yaklaşık 40 bin Avro. Bu parayı karışlayacak durumumuz yok. Sağlık Bakanlığı’na ve SGK’ye sesimizi duyurup bu ilacın ücretinin karşılanmasını istiyoruz.”