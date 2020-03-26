İzlanda polisi, suç işlemeyi düşünenlerden ricada bulundu
İzlanda’nın güneybatısında bulunan bir polis departmanı yasadışı faaliyette bulunmayı düşünenlerin ‘corona’ salgını nedeniyle planlarını ertelemesini rica etti.
Su?urnes polis departmanının Facebook sayfasından paylaştığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Polis, Covid-19’dan kaynaklanan durum nedeniyle, suç işlemeyi düşünenlerin planlarını bir sonraki duyuruya kadar iptal etmelerini rica ediyor. Anlayışınız için teşekkürler.”
‘COVİD-19’ KONUŞMADAN BİR SAAT GEÇİRİN
Duyuruda ayrıca saat 21:00 ile 22:00 arasında koronavirüsüyle ilgili hiçbir şey konuşmamayı önerdi. İzlanda düşük suç oranıyla dünyanın en güvenli ülkelerinin başında geliyor.
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