İzlanda polisi, suç işlemeyi düşünenlerden ricada bulundu

26 Mart 2020 Perşembe, 10:12

Su?urnes polis departmanının Facebook sayfasından paylaştığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Polis, Covid-19’dan kaynaklanan durum nedeniyle, suç işlemeyi düşünenlerin planlarını bir sonraki duyuruya kadar iptal etmelerini rica ediyor. Anlayışınız için teşekkürler.”

‘COVİD-19’ KONUŞMADAN BİR SAAT GEÇİRİN

Duyuruda ayrıca saat 21:00 ile 22:00 arasında koronavirüsüyle ilgili hiçbir şey konuşmamayı önerdi. İzlanda düşük suç oranıyla dünyanın en güvenli ülkelerinin başında geliyor.