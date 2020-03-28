İzmir semt pazarlarında salgına karşı yeni önlemler

28 Mart 2020 Cumartesi, 14:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İBB Bilim Kurulu ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası'nın önerileri ile İzmir'deki semt pazarlarında koronavirüsün yayılmasının engelleyecek yeni önlemleri ilk kez bu sabah Bornova Özkanlar Pazarı’nda uygulandı.

Yeni kurallar kapsamında semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddesi dışında başka bir ürünün satılması yasaklandı. Sebze ve meyvelerin önceden poşetlenmesi, pazar tezgahları arasında en az üç metre mesafe olması, pazara gelen yurttaşların vücut ısılarının ölçülmesi gibi önlemler Bornova’da olduğu gibi tüm semt pazarlarında uygulanacak.

GİRİŞLERDE DEZENFEKSİYON

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler pazarı halka açılmadan önce pazar yeri ve tezgahlar dezenfekte etti. Pazara giren yurttaş ve pazarcıların vücut ısısı ölçüldü ve maske dağıtıldı. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası yetkilileri esnafı el hijyeni, eldiven ve maske kullanımı konusunda bilgilendirdi, meyve ve sebzelerin hazır poşetlerde satılması konusunda da uyardı. İzmir Pazarcılar Odası Esnafı yetkilileri, Büyükşehir ve Bornova Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri de kontrol ve bilgilendirme amacıyla pazarda görev yaptı.

Yeni önlemleri yerinde denetleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, “Uygulama yeni, yılların pazar alışkanlıklarını değiştirmek zor ama pazarcı sayısının azalması, tekstil ve diğer ürün satışının olmaması nedeniyle tezgah sayısının azalması mesafenin korunması açısından bize avantaj sağlıyor. Pazara gelen yurttaşların en kısa sürede alışverişlerini tamamlayıp evlerine dönmeleri çok önemli. Bu konuda tüm İzmirlilerin sağduyulu davranmasını rica ediyorum” dedi.