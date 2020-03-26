İzmir'de su tüketimi gün bazda 30 bin metreküp arttı
İzmir'de su tüketimi mart ayının ilk haftasından bu yana günlük ortalama 30 bin metreküp civarında arttı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İZSU Genel Müdürlüğünün kente verdiği su miktarının Mart ayının ilk haftasından bu yana günlük ortalama 30 bin metreküp civarında arttığı belirtildi.
Bu artışın aylık ve yıllık toplamlar göz önüne alındığında ciddi boyutlara ulaşacağını bildiren İZSU yetkilileri, temizlik konusundaki özen ve çabanın özellikle ellerin yıkanması sırasında suyun boşa akıtılmaması konusunda da gösterilmesini istedi.
Yetkililer, kısa vadede İzmir'de su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini ancak yine de israftan kaçınılmasının önemli olduğunu kaydetti.
İzmir'deki barajlarda geçen sene ve bu yılki aynı döneme göre doluluk oranları ve barajlardaki mevcut suların kaç gün yeteceğine dair veriler şöyle:
|Barajlar
|2019
|2020
|Gün
|Tahtalı
|87,43
|63,49
|576
|Balçova
|88
|24,81
|104
|Gördes
|10,51
|10,58
|438
|Ürkmez
|100
|67,16
|1062
|Kutlu Aktaş
|96,46
|51,44
|598
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