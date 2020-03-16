James Bond oyuncusu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandı
James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı "Quantum of Solace"ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko (40), koronavirüse yakalandığını açıkladı.
James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Yaptığı açıklamada 1 haftadır hasta olduğunu söyleyen oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın” dedi.
Yılmaz Erdoğan, Olga Kurylenko ve Cem Yılmaz
Olga Kurylenko, James Bond film serisinden "Quantum Solace"de rol almış; Russell Crowe’un Çanakkale’de çektiği "Son Umut" (Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz’la birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.
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