Japonya'dan koronavirüs için ekonomiye 1 trilyon dolarlık destek

07 Nisan 2020 Salı, 14:29

Japonya, Covid-19 salgınının ekonomide yarattığı olumsuzlukların etkilerini düzeltmek ve ekonomik toparlanma için 1 trilyon dolarlık (108 trilyon yen) paket hazırladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe yönetimi, pandeminin ve acil durum kısıtlamalarının Japonya ekonomisi üzerindeki ağır etkisini hafifletmek için ülkenin üretiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 1 trilyon dolar değerindeki büyük destek paketini onayladı.

Ayrıca, nüfusun yoğun olduğu merkezlerdeki yeni koronavirüs enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için olağanüstü hal ilan eden Abe, ülkedeki toplam nüfusun yüzde 44'ünü oluşturan başkent Tokyo ve diğer altı bölgede 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan etti ve şu açıklamayı yaptı:

“Şu anda her bir vatandaşımız için en önemli şey davranışlarımızı değiştirmektir. Eğer her birimiz diğer insanlarla olan temasımızı en az yüzde 70 ve tercihen yüzde 80 azaltabilirsek, iki hafta içinde enfeksiyon sayılarının gelebileceği en üst noktayı görebiliriz.”

KİM NE YARDIM YAPTI?

Koronavirüse karşı hangi ülke hangi ekonomik önlemi aldı?

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının yaratacağı ekonomik olumsuzluklara karşı hükümetin hazırladığı 100 milyar TL'lik tedbir paketini açıklamış, ardından Milli Dayanışma Paketi'ni açıklamıştı.

ALMANYA

Almanya geçen hafta 750 milyar euro değerinde bir kurtarma paketini bir hızla kabul etti. Paket kapsamında, Alman şirketlerinin yabancılar tarafından devralınmasının engellenmesini amaçlayan önlemler de bulunuyor. Öte yandan paket ile küçük firmalar ve sanatçı ve bakıcılar gibi serbest çalışanlar da korunuyor. Bu meslek gruplarına mensup kişiler, 15 bin euroya kadar doğrudan yardım alabiliyor. Ayrıca ev sahipleri, koronavirüs krizi nedeniyle kirasını ödeyemeyecek durumda olan kiracıları evden çıkaramıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ

27 üyesi olan Avrupa Birliği (AB), yaklaşık 37 milyar euro değerinde bir önlemler paketi açıklamış bulunuyor. Bu çerçevede, hastane, küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) ve piyasaları destekleyecek bir "Korona Mücadele Yatırım İnisiyatifi" kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca bu yıl 800 milyon euro değerinde olan AB Dayanışma Fonu'nun kapsamı da genişletilerek, fona kamu sağlığı krizi de dahil edildi. Bu çerçevede salgından en çok etkilenen üye devletler Brüksel'den yardım alabilecek.

FRANSA

Fransa'da hükümet, toplam 345 milyar euro değerinde bir koronavirüsle mücadele paketi açıkladı. 300 milyar euroya kadar şirket kredisi vereceklerini duyuran Fransa, bunun yanı sıra 45 milyar euro da likidite desteğine ayırdı.

İTALYA

Koronavirüsün en çok yıprattığı Avrupa ülkesi İtalya'da hükümet, toplam 25 milyar euro değerinde bir önlemler paketi açıkladı. Hükümet ayrıca, mortgagelar da dahil olmak üzere borç ödemelerinin salgın boyunca ertelendiğini duyurmuş bulunuyor.

ABD

ABD koronavirüs salgının ekonomik ve toplumsal yıkımını yaklaşık 2 trilyon dolar değerindeki yardım paketiyle önlemek için harekete geçti. Senato'da alışılmışın dışında bir oy birliğiyle kabul edilen ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe giren paket kapsamında, her ABD vatandaşına kişi başı bin 200 dolarlık çek, küçük ölçekli işletmelere hızlı yardım ve holdinglere milyar dolarlık krediler verilmesi öngörülüyor. Ayrıca 100 milyar dolardan fazla bir yardım sağlık sistemi ve hastanelere, bir diğer 100 milyar dolardan fazla bir dilim de eyalet, kent ve belediyelere aktarılacak.

ÇİN

Koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin, virüsle mücadele amacıyla yapılacak mali yardıma yaklaşık 183 milyar dolar ayırdı. Bu paket kapsamında salgın önleme ve kontrollü harcamaların artırılması, tıbbi malzeme üretiminin kapsamının genişletilmesi, işsizlik sigortasının ödenmesine ivme kazandırılması ve vergi indirimleri öngörülüyor.

RUSYA

Rusya'da alınan en önemli önlemlerin başında sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapılması geliyor. Diğer yandan ülkede karantinadaki kişiler hastalık izni uygulamasından faydalanabilirken, federal bütçe üzerinden de işsizlik maaşlarını ödeyen yerel yönetimlere destek sağlanıyor.

İNGİLTERE

Birleşik Krallık yönetimi şu ana kadar toplam 81 milyar dolar değerinde ekonomik yardım paketi açıkladı.

İRAN

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İran'da alınan önlemlerden biri, Mart-Haziran 2020 arasında 1,5 milyon yoksul haneye 14-40 dolar arası doğrudan nakdi yardım yapılması olarak göze çarpıyor.

İSVEÇ

İsveç Merkez Bankası, bankalar vasıtasıyla zor durumdaki şirketlere yaklaşık 50 milyar dolar değerinde kredi imkanı sundu. İsveç hükümeti, kısa çalışma saatleri, kredi garantileri, vergi indirimleri ve destek paketinden yararlanma kurallarının basitleştirilmesini içeren bir ekonomik destek paketi açıklamış bulunuyor.

İSRAİL

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Maliye Bakanı Moşe Kahlon, ekonomiyi ayakta tutmak için yaklaşık 22 milyar dolar harcayacaklarını açıkladı. Yardım paketi kapsamında ücretsiz izin, işsizlik maaşları ve özel sektörün desteklenmesi yer alıyor. Kriz öncesinde ülkedeki işsiz sayısı 30 bin iken, son haftalarda işsizlik destek programlarından faydalanmak isteyenlerin sayısının 1 milyona çıktığı belirtiliyor.



