Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: İhaleye değil, virüsle mücadeleye bütçe ayırdık

13 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Belediye bütçesinin ihalelere değil, virüs ile mücadeleye ayrıldığını söyleyen Odabaşı, “Siyasetin merkezine, insanı koyan herkesin bu kararı alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

7/24 HİZMET VEREN KORONA KRİZ MASASI’NI KURDUK

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından ilçede kamusal alanlardan başlayarak çeşitli tedbirler aldıklarını söyleyen Şerdil Dara Odabaşı, “Yurttaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlarımızı kapattık. Belediyedeki yoğunluğu azaltmak için de mobil belediyecilik uygulamasını hayata geçirdik. Kronik hastalıkları olan ve 12 yaşından küçük çocuğu olan personelimize idari izin verdik, dönüşümlü çalışma sistemini başlattık. Yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için 7/24 hizmet veren Korona Kriz Masası’nı kurduk” diye konuştu.

SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMADIK

Yaşlı ve dışarıya çıkamayan Kadıköylülerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Odabaşı, “İhtiyaç sahibi, yalnız yaşayan yaş almış komşularımız için sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Bugüne kadar her gün 700 haneye ulaşıp günde iki öğün servis yaptık. Bu kapasite her gün artıyor. 65 yaş üstü komşularımızın evlerinden çıkmamaları için alışveriş ve ilaç ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hatta kaymakamlığın koordine ettiği Vefa Dostluk Grubu ile birlikte emekli maaşlarını çekip güvenlik güçleri ve zabıtamız eşliğinde evlerine teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarını da unutmadıklarını anlatan Şerdil Dara Odabaşı, belli noktalara mama ve su koyduklarını söyledi.

ESNAFA YARDIM PAKETİ

Gelen talepler üzerine el dezenfektanı, sabun, krem ve maskeden oluşan bir hijyen paketi hazırladıklarını şimdi ise maske ve siperlik üretimine başladıklarını kaydeden Odabaşı,“ Özellikle kamuda çalışan ve virüse maruz kalma olasılığı olan meslek gruplarına dağıtıma başlıyoruz. Bunun yanında işyeri kapanan çok sayıda esnafa, çarşı bölgesinde etkinlik gösteren 3 ayrı esnaf derneğinden aldığımız isimler üzerinden yardım paketleri ulaştırıyoruz” dedi.