Kadıköy Esnaf Derneği: Uzun süre dayanabilecek ekonomik güce sahip değiliz

31 Mart 2020 Salı, 23:41

KADIDER, Youtube üzerinden yaptıkları açıklamada, içinde bulunduğumuz kriz ortamında başta personel maaşları olmak üzere sorumluluklarını aksatmadan yerine getirme gayreti içinde olduklarını ama işletmelerin kısa sürede yeniden çalışır hâle gelemeyeceğinden; uzun süre dayanabilecek ekonomik güce sahip olmadıkları vurgulandı. Hükümetin açıkladığı ekonomik pakette esnaf ile çalışanların gözetilmediği ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmediğini belirten KADIDER, önceliklerinin işten çıkartmaların olmaması olduğunu ancak bunu bu süreçte ne kadar devam ettirebileceklerini öngöremediklerini ifade etti.

‘KENDİLERİ DE BU SEKTÖRÜN PARÇALARI’

Açıklamada,bankaların kredi-kredi kartı gibi ödemelerini gecikme faizi işleterek erteleyerek, kârlarından zarar etmemeyi hedefledikleri kaydedilerek, “Yıllardır sektörümüzde bulunan, sektörümüzle büyüyen büyük tedarikçi firmalar esnafa destek olmak yerine alacaklarının tahsilatına öncelik vermişlerdir. Bu konudaki tutumları bizi şaşırtmaktadır. Ama unutmasınlar ki kendileri de bu sektörün parçalarıdır. Reklam kaygısı gütmeden ellerini taşın altına koymalarını ve işletmelerin ayakta durabilmesi için gereken desteği vereceklerini umuyoruz” denildi.

‘ERTELENSİN’

KADIDER acil olarak hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanan şu talepler için çağrıda bulundu:

1) Ekonomik gidişatın bozulmaması ve istihdamın devamlılığı açısından çıkarılan Kısa Çalışma Ödeneğinden gün sayısı aranmadan tüm sigortalı çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesini,

2) Esnafa destek olarak açıklanan KGF, işe devam, çek ödeme kredisi vb. kredilerin limit durumuna takılmadan ve kredi kullanma ön koşulu olan vergi ve ‘SGk borcu yoktur’ durumu baz alınmadan düzenlenmesini,

3) Pandemik korona virüsüne bağlı olarak bankalar nezdinde ertelenen kredi taksitlerimiz ve kredi kartlarımızın hesap özetlerine uygulanan erteleme faizlerinden vazgeçilmesini,

4) KMH, BCH gibi ek kredi limitlerinin artırılmasını ayrıca 30 Mayıs'a kadar olan çek ve senet gibi ödemelerin vade tarihinin üzerine 3 ay süre eklenerek otomatikman ertelenmesini,

5) İşletmelerin önemli bir giderini oluşturan elektrik, doğalgaz, su vb. faturaların 3 ay faizsiz bir şekilde ertelenmesini ,

6) İş yerlerimizin çalışma faaliyetini yürüttüğü Kadıköy Belediyesi'nin kapalı olduğumuz süre boyunca derneğimize verdiği işgaliye ve eğlence vergilerinin alınmayacağı sözünü değerli buluyor ve teşekkür ediyoruz. Buna ek olarak çevre ve temizlik, reklam vergilerinin bu dönemde ertelenmesini,

7) Bu zor dönemde ticari ortağımız olan ana tedarikçilerimizin devletin atacağı adımları beklemeden tüm çek, senet vb. borçları 3 ay ertelenmesini talep ediyoruz.