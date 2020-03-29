Kadir Gökmen Öğüt tedavisine evden devam edecek





Sosyal medya hesabı Twitter’dan sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Öğüt, "İyi dilekleriniz için teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle bağrıma basıyorum. Semptomlarım ağır seyretmediği ve bir tek yatağın bile boş kalması çok önemli olduğu için artık evimde karantinada tedavim devam ediyor. Kahraman sağlık emekçilerimize minnettarım. Sağlıkla kalın" dedi.