Kadir Gökmen Öğüt tedavisine evden devam edecek
Koronavirüse yakalandığını duyuran eski CHP’li vekil Kadir Gökmen Öğüt tedavisine artık evden devam edeceğini açıkladı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan CHP 24. dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, tedavisine evinde devam edeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter’dan sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Öğüt, "İyi dilekleriniz için teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle bağrıma basıyorum. Semptomlarım ağır seyretmediği ve bir tek yatağın bile boş kalması çok önemli olduğu için artık evimde karantinada tedavim devam ediyor. Kahraman sağlık emekçilerimize minnettarım. Sağlıkla kalın" dedi.
Öğüt dün yaptığı açıklamada, "Bir hekim olarak bu hastalığa yakalandıysam sizlerin biraz daha dikkatli olması gerekir" ifadesini kullanmıştı.
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