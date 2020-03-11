Kadir Has Üniversitesi koronavirüs tedbiri nedeniyle yarı yıl tatilini öne çektiğini duyurdu

11 Mart 2020 Çarşamba, 11:46

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu. Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.