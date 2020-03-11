Kadir Has Üniversitesi koronavirüs tedbiri nedeniyle yarı yıl tatilini öne çektiğini duyurdu

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüs tedbiri nedeniyle yarı yıl tatilini öne çekerek eğitime ara verdi

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2020 Çarşamba, 11:46

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından eğitime ara verdiğini duyurdu. Üniversite yönetiminin öğrenciler ve çalışanlarla paylaştığı e-posta'da, 6-10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada derslerin 23 Mart Pazartesi başlayacağı aktarıldı.


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