'Kanal İstanbul' tartışmasıyla gündeme gelen DSİ Genel Müdürü emekliye ayrıldı

26 Nisan 2020 Pazar, 20:01

Kanal İstanbul’a ilgili Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna verdiği görüş “sümen altı edilen” Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, emekliye ayrıldı. 55 gün izin kullandıktan sonra 16 Nisan itibariyle emekliye ayrıldığını söyleyen Aydın “Kişisel tasarrufum Kanal İstanbul ile alakası yok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, DSİ’nin Kanal İstanbul Projesi için sunduğu görüşün ÇED raporunda “sümen altı edildiğini” söylemişti. Karaca’nın açıklamasına göre DSİ Raporu’nda Kanal İstanbul nedeniyle Terkos Gölü için 375 milyon metreküp su kaybı olacağı yer alıyordu ancak bu kayıp ÇED raporuna “30 milyon metreküp su kaybı olacak” diye yazıldı. Yine Sazlıdere Barajı’nda yıllık su kaybı DSİ’ye göre 52 milyon metreküp olarak öngörülürken ÇED Raporu’nda sadece "2,7 milyon metreküp” olarak kayda geçti.

Karaca. “Kanal İstanbul Projesinin hayata geçmesi halinde en iyi ihtimalle 70 milyon metreküp, kötü senaryoda ise 427 milyon metreküp su kaybı olacak. Bu, her 3 İstanbulludan 1’i susuz kalacak demek” ifadelerini kullanmıştı.