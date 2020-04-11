11 Nisan 2020 Cumartesi, 06:00

Mahkeme, dava süreci devam ederken H.G’nin kullanması gereken ilacın bedelsiz SGK tarafından karşılanmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı verdi. Bu karar, kanser hastaları için umut oldu. H.G’ye verilen ilaç sonucu tedavisi olumlu yanıt verdi.

66 BİN TL’Yİ KENDİ CEBİNDEN ÖDEDİ

Biri 11 bin TL ve muadili olmayan ilaçtan H.G., başlangıçta 6 kür kullanmak zorunda kaldı. H.G., SGK bu ilacın ücretini ödemediği için 66 bin TL’yi kendi cebinden ödedi. Bu ilaca devam etmesi gereken H.G., maddi olarak ilacı karşılayacak gücünün olmaması nedeniyle önce SGK’ye başvurdu. Olumsuz yanıt alması üzerine ise avukatı Tuğba Mazharoğlu aracılığıyla Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi’ne başvurdu.

Avukatı, dilekçesinde “Kişinin maddi ve manevi bütünlüğünün sağlanması için yaşamının ve sağlığının sırf maddi imkânsızlıklar sebebiyle riske atılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Ankara 16. İş Mahkemesi, H.G’nin kullanması gereken ilacın bedelsiz olarak SGK tarafından karşılanmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı verdi.