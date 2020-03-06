Kaptan ‘Emre’ amade

06 Mart 2020 Cuma, 05:37

Teknik direktör Ersun Yanal’ın gidişi sonrası Fenerbahçe için en doğru tercih hangi isim olur?

HİLMİ TÜRKAY: Şu anda kurtuluş reçetesi Türk hocadan yana. En doğru isim takım içinde ağabey rolüne her zaman soyunan Emre Belözoğlu görünüyor. Bir süredir forma giymiyordu. Hatta Ersun Yanal ile arasında problem olduğu bile konuşulmuştu. Yönetim tercih hakkını Belözoğlu’ndan yana kullanacak gibi duruyor. Her ne kadar Pro-Lisansı olmasa da antrenör diploması var. Kalan süreçte takıma Volkan Demirel’le birlikte katkı sağlar. Yine yanlarında iki tecrübeli isim Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız olacak. Bu ikili zaten uzun süredir F.Bahçe’nin altyapılarında görev alıyordu. Ben diyorum ki çok uzağa gitmeye gerek yok, lig Emre Belözoğlu ve ekibiyle tamamlanabilir. İsmail Kartal dinleneceğini söylüyor. Aykut Kocaman’ı isteyen de var istemeyen de... Tek çıkış yolu Emre Belözoğlu.

SAMİ GÜREL: Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın Sarı-Lacivertlilere yaşattığı tramvanın ardından, Başkan Ali Koç’un “günü kurtarma” gibi kısa vadeli bir çözüm planı olduğunu düşünmüyorum. Ancak şu an için ilk hedef, kalan 9 haftada Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu’nun önderliğinde, kaybedilen özgüvenin kazanılması ve takımdaki bütünlüğün yeniden sağlanması. Bu hamle ile zaman kazanacak Ali Koç ve yönetimi, dünya ve Türk futbolunu iyi bilen, tartışmalara yer vermeyecek bir isim üzerinde birleşecek. İşte bu süreçte takımdaki iç dengeleri iyi bilen Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, en azından gelecek sezon için bazı futbolcuları “hayata döndürerek” kayıp sezonun tek kazanımını Sarı-Lacivertliler adına sağlayabilir.

CUMHUR ÖNDER ARSLAN: F.Bahçe geçen yıl yaşadığı travmanın ardından yeni sezonda kadro mühendisliğini yanlış yaptı. Mali sorunların etkisi yadsınamaz. Ancak sol bekte Hasan Ali’nin alternatifi yokken bu mevkiye kimsenin alınmaması nasıl açıklanabilir? 2 sezondur stoper hattındaki kriz çözülemedi. Comolli ısrarı ayrı problemdi. Elbette Ersun Yanal da eski Yanal değildi. En büyük fark bu... Yanal’ın F.Bahçe’yi geçmişte nisan ayında şampiyon yaptığı kadronun kalitesiyle bugünkü oyuncu grubunun arasında uçurum var. Emre Belözoğlu, Sarı-Lacivertlilerin genlerini çok iyi biliyor. Düşünün ki 39 yaşında takıma “ruh” ve “mücadele” aşılaması için transfer edildi. Ama yaşananlar şimdi onun omuzlarına başka bir sorumluluk yüklüyor. Bence kaptan, F.Bahçe için “Emre” amade diyebiliriz.

Süper Lig’in zirvesinde pazar günü oynanacak Sivasspor-Galatasaray maçında nasıl bir futbol bekliyorsunuz ve kimi daha şanslı görüyorsunuz?

HİLMİ TÜRKAY: G.Saray’ın Trabzonspor’la beraber şampiyonlukta iddialı duruma geldiğini söylemiştim. Sarı-Kırmızılıların son 8 maçta aldığı galibiyetler bunun göstergesi. Fatih Terim kadrosuna güveniyor. Galatasaray taraftarı da Terim’e sahip çıkıyor. İyi bir hava yakaladılar. Kavga bitti. Sivasspor inişe geçmişti son maçta A.Gücü’nü yendiler. Rıza Çalımbay Sivasspor’u bu sezon iyi yerlere getirdi. Kimse kendisinden bu başarıyı beklemiyordu. Sivasspor, Trabzon, G.Saray ve Başakşehir’in en yakın takipçisi olacaktır.

SAMİ GÜREL: Galatasaray’ın üst üste kazandığı 8 maçlık serinin anlam bulması için Sivasspor mücadelesi, Sarı-Kırmızılılar adına bir “erken final” diyebiliriz. Çünkü Sivas deplasmanında yaşanacak olası bir kayıp Beşiktaş derbisi öncesinde G.Saray’da dengeleri değiştirebilir. Sivasspor ise ikinci yarının başında yaşadığı kırılma sürecini atlattı. Sakatlık problemini de aşan Sivas, Alanyaspor ve Ankaragücü galibiyetiyle yeniden zirve yarışına tutundu. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın öğrencileri için de G.Saray maçı, bu nedenle tüm bir sezonun belki de en büyük sınavı. Pazar günü futbolseverleri üst düzey bir mücadele ve keyifli bir futbol bekliyor.

CUMHUR ÖNDER ARSLAN: Galatasaray’ın 8’de 8 yaparak Sivas deplasmanına çıkması özgüven açısından büyük avantaj. Sarı-Kırmızılılar oyun kalitesini yukarı çekti. Her şeyden önce Galatasaray kendi gücünün farkına vardı bu süreçte. Onyekuru, Falcao, Muslera, Mariano, Seri takımı şampiyonluk rotasına soktu. Galatasaray, geriden gelip rakiplerine varlığını hissettiren bir tarza sahip. Kuşkusuz bunda Fatih Terim’in de kendini yenileyip, oyun formatını güncelleyip farklı taktikleri sahaya sürmesinin rolü büyük. Sivas evinde dirençli oynuyor. Çok kompakt bir takım. 90 dakikanın hiçbir anında oyundan kopmayıp, bir bütün halinde mücadele ediyorlar. Sonuç ne olur bilinmez ama çok iyi bir maç izleyeceğimize eminim.

YİNE TARTIŞMA ‘VAR’

Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında ne yapar?

HİLMİ TÜRKAY: Trabzon favorim, en kötü ihtimal beraberlik.

CUMHUR ÖNDER ARSLAN: Gaziantep, Sumudica yönetiminde iyi oynuyor, sürpriz yaparsa hiç şaşırmam.

SAMİ GÜREL: Trabzon ligde dış sahada bir tek Sivas’a yenildi. Bordo-Mavililer Gaziantep deplasmanını kayıpsız ve rahat geçer.

Bu hafta hakemleri ve VAR Sistemini konuşur muyuz?

HİLMİ TÜRKAY: Haftalardır hakem hatalarını tartıştık. Artık ligde son viraja giriyoruz. Takımların kaderiyle daha fazla oynamasınlar.

CUMHUR ÖNDER ARSLAN: Mete Kalkavan’ın Sivas-G.Saray maçının temposunu kaldıracağını düşünmüyorum. Bu riskli maça daha iyi bir isim atanmalıydı. Bu hafta da VAR’ı çok tartışırız.

SAMİ GÜREL: Sezon başından bu yana her takıma farklı uygulanan VAR, çifte standartlarını sürdüren hakemlerle birlikte yine çok tartışılacak.