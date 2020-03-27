Kayserispor'da da koronavirüs üzüntüsü
Kayserispor açıklad, idari personelin testi pozitif çıktı.
Kayserispor, kulüpte yapılan koronavirüs taramasında, 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan koronavirüs taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.
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