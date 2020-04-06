Kibar tavrıyla verdiği siparişle tanınan 'Burhan Amca' hastaneye kaldırıldı
Ordu’da zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasındaki nezaketiyle tanınan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında ikametinden çıkması kısıtlanan ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan yarası kanamaya başladı.
Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi.
Eve gelen komşularının da kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Bir süre sonra eve gelen ekipler Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi burada yaptı.
Burhan Kılıçkını daha sonra Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği öğrenildi.
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