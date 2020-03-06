Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a 5 kuruşluk dava
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın dün yaptığı açıklamada söylediği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açacağı sözlerinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun avukatı bugün dava dilekçesini verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik “Haysiyetsiz, onursuz, şerefsiz, alçak, hain..” sözleriyle ilgili dava açtıklarını duyurdu.
Çelik, başvurunun ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sayın Engin Özkoç tarafından iade kapsamlı söylenen sözleri ilkin söyleyen, diğer bir söyleyişle; 'Haysiyetsiz, onursuz, şerefsiz, alçak, hain..' hakaretlerini @kilicdarogluk'na yönelten AKP Genel Başkanı RTE hakkında; Az önce 5 kuruşluk davayı açtık! Hesap soracağız..." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yaptığı konuşma ile yanıt vernişti. Özkoç'un bu konuşmanın benzerini Meclis kürsüsünde yapması sonrası ise AKP'li ve CHP'li Milletvekilleri arasında arbede yaşanmış, Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın gündem değerlendirmesi yaptığı toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açacağını söylemişti.
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