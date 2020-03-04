Kırkpınar Karikatürlü Ev'de Drama Atölyesi ile bahara merhaba
Kırkpınar Karikatürlü Ev'de Drama Atölyesi ile bahara merhaba.
Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu Sanat Kulübü tiyatro eğitmeni Gürcan Salihoğlu, Namık Alpay ile birlikte minik çizerlerimizle drama atölyesinde buluştu...
Öğrenerek eğlenen bu keyifli atölye miniklerin deneyimlerini çizgilere dökmesi ile sona erdi.
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