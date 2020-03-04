Kırkpınar Karikatürlü Ev'de Drama Atölyesi ile bahara merhaba

Kırkpınar Karikatürlü Ev'de Drama Atölyesi ile bahara merhaba.

04 Mart 2020 Çarşamba, 14:32

Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu Sanat Kulübü tiyatro eğitmeni Gürcan Salihoğlu, Namık Alpay ile birlikte minik çizerlerimizle drama atölyesinde buluştu...

Öğrenerek eğlenen bu keyifli atölye miniklerin deneyimlerini çizgilere dökmesi ile sona erdi.










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