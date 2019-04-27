Kocaeli 11'inci Kitap Fuarı açıldı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce bu yılki teması 'Roman ve Hikaye' olarak belirlenen 11'inci Kocaeli Kitap Fuarı törenle açıldı. 490 yayınevinin stant açtığı fuar 5 Mayıs'a kadar sürecek, 750'den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliği yapılacak.

Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki 11'inci Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılış törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, fuarın onur konuğu yazar Ayşe Kulin ile çok sayıda kitapsever katıldı.

'KÜLTÜREL ANLAMDA KATKI SAĞLAYACAK'

Vali Hüseyin Aksoy törende yaptığı konuşmada, "2 üniversitesinde 80 bini aşkın öğrencisiyle önemli bir kente sahibiz. Kültürel anlamda katkı sağlayacak bu fuar da çok önemli. Kitap okumak için belirli konularda arzu ettiğimiz yüzdelerde değiliz. Bu fuarımız da bu oranın artmasına katkı sunacak en önemli etkinlik arasında. Bu organizasyona katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kültürel etkinliğe katkı sunan yazarlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

490 YAYINEVİ, 750'Yİ AŞKIN ETKİNLİK

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise "Bundan önce düzenlediğimiz 10 fuarı 4 milyon 700 bin kitapsever ziyaret etti. Fuarımız pek çok rekora imza attı. Bu yıl fuarımızın içeriği, katılımcıları ve misafir yazarlarına baktığımızda inşallah yeni rekorlara daha imza atacağız. Okumak her yaramızın merhemidir, ilacıdır. Bugünden başlayarak, 5 Mayıs akşamına kadar şehrimiz kitap kokacak, şehrimiz kitabın yaydığı her türlü güzellikle buluşacak. Şehrimiz daha güzel olacak. 490 yayınevi, 80 sivil toplum kuruluşu, 750'yi aşkın söyleşi, paneller ve imza etkinlikleri ile kitaplardan bir dünya kuracağız. Kocaeli'nin, Türkiye'nin, insanlığın daha mutlu olması için, kitapların arasında dolaşacak, yeni ufuklar keşfedeceğiz" diye konuştu.

'DAHA İYİ BİR İNSAN OLABİLMEK İÇİN KİTAP OKUMALIYIZ'

Yazar Ayşe Kulin ise 11'inci kez Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldığını belirterek, "Onur konuğu olduğum Kocaeli Kitap Fuarı'nda bulunmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Daha iyi bir insan olabilmek için kitap okumalıyız. Okumazsak eğer yapayalnız bir insandan, kendini bir kutuya kapamış insandan hiçbir farkımız kalmaz. Roman, şiir, edebiyat ve öykü okumalıyız. Okumak bizim ufkumuzu açar, hayallerimizi çoğaltır ve bizi farklı dünyalara sürükleyerek, farklı kişilikleri bizlerle tanıştırarak bizlere empati yapmayı öğretir. Daha iyi bir insan, doktor, mimar ve hukukçu olabilmek için kitap okumalıyız. İnşallah yıllarca Kocaeli Fuarı devam eder" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Aksoy, fuarın onur konuğu yazar Ayşe Kulin'e, Kocaeli Minyatürleri Özel Albümü'nü hediye etti.