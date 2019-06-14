Leyla ile Mecnun'u kıskandıran aşk: "Valeria"



Uzun yıllara dayanan platonik sevdaların bilinmeyen bu dilin sırrını çözen ‘‘Valeria’’ aşkın sabırla imtihanı, dua’nın şiire nasıl işlendiğini ilmek ilmek dokuyor mısralara. Her biri birer küçürek öykü niteliğini taşıyan bu öyküler derin bir aşkın şiirlere işlenişinin en somut kanıtıdır. ‘‘Valeria’’ aynı zamanda ele aldığı denemelerle ve yaptığı betimlemelerle esere zenginlik katıyor. Fani bedenlerin ruhuna ölümsüzlüğü enjekte eden şiirler ve öykülerden oluşan ‘‘Valeria’’yı okurken kimi zaman gülecek kimi zaman hüzünlenecek gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Kelimelerdeki anlam zenginlikleriyle bir roman havası içerisinde soluksuzca okuyacaksınız diyor, başarılı gazeteci yazar Aziz Karataş.

Türkiye’den sonra yurtdışında da satışa sunuldu

Aziz Karataş’ın ‘‘Valeria’’ eseri Türkiye’de gördüğü büyük ilgiden sonra Almanya’nın en büyük yurtdışı internet mağazası olan @tikla24 internet sitesinde satış sunuldu. Gördüğü büyük ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Karataş, ‘Eseri yazarken tek bir hayalim vardı. Valeria’yı okumayan kalmayacak onu bütün dünya edebiyatlarına taşıma gayreti içersinde olacağım’ diyerek sözlerine şöyle devam etti. ‘‘Valeria’’ ilk çıktığı günden bu yana Türkiye’de büyük ilgi gördü. Kitabımız şimdi yurtdışında da satışlarını gerçekleştiriyor. Herkes ‘Valeria’yı okusun. ‘Valeria’yı okumayan kalmasın istiyorum. Dedi.

Kim bu ‘Valeria’

Kitap çıktığı günden beri herkesin kafasında kocaman bir soru işereti belirledi. Kim bu Valeria? Adına kitaplar yazılacak derinlikteki bu aşkın giz perdesini başarılı Gazeteci Yazar şu sözlerle ifade etti ‘Valeria’ gündelik bir aşkın ötesinde bir hikayeyi anlatıyor. Araştırmacıların,Yazarların,Edebiyatçıların ‘Valeria’ Üzerinde oturup makaleler, deneme yazıları yazacak kadar derin bir kitap. Ben ‘Valeri’nın içersinde yaşanılan büyük aşkın giz perdesini ve ‘Valeria’nın kim olduğunu satırlar arasında buğulu bir şeklide verdim. Onu anlamak ve kim olduğunu bulmak isteyenler ancak o buğuyu yürekleriyle aralayıp silmeleri gerekiyor. Ancak bu şekilde gizli resime erişebilirler dedi.

Valeria, ikinci kez gerçekleşen bir doğuşun hikayesidir

Valeria’nın ikinci kez gerçekleşen bir doğuşun hikayesini anlatığını söyleyen Gazeteci Yazar ‘Valeria dört yıl önce hayatıma girdi. Eseri yazmak ise iki yılımı aldı. Dört yıl önce Valeria’yı ilk gördüğüm gün hayatımda bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandım ve gün günü kovalarken hayatım tümüylemutasyona uğradı. Eski kimliğimden tamamıyla sıyrılıp yepyeni bir kimlik giyindim. Valeria’nın gülüşünden aşkı dokuyup ruhumun tüm hücrelerine giydirdiğim kimliğim, hayatımda gerçekleşen ikinci bir doğuşu simgeliyor. Diyereksözlerine şöyle devam etti. ‘Yaşadığım yoğun duygudan dolayı kelimeleri birbirine zincirleyemiyordum. Ne yazarsam yazayım Valeria’ı anlatmakta yetersiz kalıyordum. Hep bir şeyler eksik kalıyordu. Çünkü Valeria tamamıyla yaşanılmışderin bir aşkın öyküsüdür ve bu aşk hikayesinde benim sığındığım, inzivaya çekilip ikinci doğuşumu gerçekleştirdiğim Hira’m Valeria’nın göğüs kafesi oldu, dedi.

Sabır dedi kahin, sabır çözer ancak sevdanın mührünü…

Kaleminin büyülü marifetini büyük bir ustalıkla Valeria eserinde gösteren Gazeteci Yazar eserinde, penceredeki demir parmaklıklara takılan güneşin ardında umutlarını hayallere dokuyan gizemli bir aşkın derin hikayesini anlatmaktadır. Hikaye ve roman arasında alışık olmadığımız bir tür olarak karşımıza çıkan eser denemelerden oluşmaktadır. Biri diğerini hazırlayan bir vak’alar zinciri kurmayan epizotlarla bunlar arasına konulmuş her biri kendi başına birer essai (deneme) teşkil ederek çeşitli tahlil ve fasıllardan meydana gelmektedir.Karataş bununla da yetinmeyerek ‘Kaderin imkansızlık kilimine işlenmiş bir aşkın kırılmış tüm duygularını ilmek ilmek öyküleyen Valeria, ayrılığa doğmuş bir boşluğun ağırlığını anlatıyor. İki yıldır üzerinde titizlikle çalıştığım bu eserin benim için önemi çok büyük. Günümüz aşkların konu alındığı birçok eserden farklı tasvirlere kaleme alındı. İnsanın gözlerine betimlenen herşey yüreğinin hazırladığı bir nizamdan kaynaklanıyor. Yüreğin neyi görür, hissederse gözlerine öyle resmedilir hayat. İşte Valeria eseri tam olarak bunu sunuyor okuyucuya.