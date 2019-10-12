Kırmızı Kedi Ankara'da açılıyor...





Geçtiğimiz sene ilk şubesi olan Tünel’deki kitabevinin sekizinci yaşını kutlayan Kırmızı Kedi, 13 Ekim Pazar günü on birinci şubesini Ankara’da açmaya hazırlanıyor.

Yazarlar, sanatçılar, yayınevleri ve #nekedisiznekitapsız diyen tüm edebiyat severlerin davetli olduğu açılış, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın katılımıyla gerçekleşecek. 12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek açılışta Okan Kılıç, Berna Kılıç ve Sezin Yıldız trio performanslarıyla davetlilere keyifli anlar yaşatacak.