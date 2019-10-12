Kırmızı Kedi Ankara'da açılıyor...

2008 yılında okurlara merhaba diyen Kırmızı Kedi Yayınevi, kitabevleriyle de okurlarla buluşmaya devam ediyor. Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş da katılacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi, 12:00

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Geçtiğimiz sene ilk şubesi olan Tünel’deki kitabevinin sekizinci yaşını kutlayan Kırmızı Kedi, 13 Ekim Pazar günü on birinci şubesini Ankara’da açmaya hazırlanıyor.

Yazarlar, sanatçılar, yayınevleri ve #nekedisiznekitapsız diyen tüm edebiyat severlerin davetli olduğu açılış, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın katılımıyla gerçekleşecek. 12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek açılışta Okan Kılıç, Berna Kılıç ve Sezin Yıldız trio performanslarıyla davetlilere keyifli anlar yaşatacak.

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Mansur Yavaş