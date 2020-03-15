Korona gündemini fırsat bildiler, Salda Gölü'nde inşaat başladı

15 Mart 2020 Pazar, 16:14

Doğa ve yaşam savunucularının yok edilmemesi için var gücüyle mücadele ettiği Burdur'daki Salda Gölü'nde yapılması planlanan 300 bin metrekarelik Millet Bahçesi için çalışmalar başladı.

Geçen Şubat ayında Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nü ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, Millet Bahçesi projesine başlanacağını duyurmuş, açıklamanın ardından doğa savunucuları bu eylemin gölün sonu olacağını dile getirmiş ve mücadeleye koyulmuştu.

Kurum'un açıklamasının hemen ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Salda Gölü'ne ziyarette bulunmuş ve karşılaştığı manzara karşısında çok duygulandığını dile getirerek şunları ifade etmişti: "Herkese gelip Salda Gölü'nü görmesini tavsiye ediyorum. Bize ilk söylendiğinde böyle şeyler anlatılmadı. 'Burası bakanlık eliyle kötü bir hale getirilecek.' dediler. Ben de Bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki, 'Asla böyle bir şey yok. İsterseniz sizi davet ediyorum. Salda Gölü'ne gelin birlikte gezelim. Önceki ve sonraki halini size göstermek istiyorum.' dedi. Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim."

Başlayan inşaat çalışmalarına ilişkin konuşan Salda Gölüme Dokunma Platformu Sözcüsü Gazi Osman Şakar, “Salda Gölü kapalı bir havza. İçeride pisliği toplayabiliyor, ancak dışarı deşarj edemiyor. Bizim amacımız burada Salda’nın doğal güzelliğini korumak. İktidar her yere para hırsıyla bakıyor. Bu yüzden Salda Gölü’ne de yok etmek istiyorlar. Biz bölgenin doğal güzelliğini korumak için elimizden geleni yapacağız. Proje defalarca değiştirildi, şirket ihaleyi aldıktan sonra da değişti. Şirket bile orada ne yapacağını bilmiyor” ifadelerini kullandı.