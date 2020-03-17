Koronavirüs hangi ortamlarda kaç saat yaşıyor?

17 Mart 2020 Salı, 12:50

Mart ayının başında yayınlanan bir araştırmaya göre yeni koronavirüs, havada birkaç saat bazı yüzeylerde de ise 3 güne kadar yaşayabiliyor.

Dr. Halit Yerebakan, koronavirüsün hangi ortamda ne kadar yaşadığıyla ilgili şunları söyledi;



Canlı virüsün havada üç saate kadar

Bakır üzerinde dört saate kadar

Kartonda 24 saate kadar

Plastik ve paslanmaz çelik üzerinde ise iki ila üç güne kadar yaşayabiliyor.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ve pek çok uzmanın “ellerinizi yıkayın” uyarısında bulunmasının sebebini anlayabiliriz.

İnsanlarla temastan kaçınmak, dışarıya çıkmamak gibi önlemlerin yetersiz kaldığını gözler önüne süren bu çalışma; nakit para, alış veriş sırasında dokunulan eşyalar ve gündelik eşyalarımızın da düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini ortaya çıkardı.