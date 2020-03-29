Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu oğlu: Savaş devam ediyor, zor bir süreç

29 Mart 2020 Pazar, 14:09

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, bir süredir Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi enfeksiyon servisinde koronavirüs tedavisi görüyor.

Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu, babasının son durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Taşcıoğlu, “Babam hakkında önemli bir değişiklik olmadıkça bilgilendirme yapmamın gerek olmadığını düşünüyorum. Yorum yapmadığım zaman bilin ki stabil durumdadır. Şuan babamın entübe durumu devam etmekte. Virüs kuvvetli, babam kuvvetli. Savaş devam ediyor. Fakat zor bir süreç” ifadelerini kullandı.

“KALK AYAĞA BE BABA!!!”

Taşçıoğlu daha sonra babasının fotoğrafını paylaşarak, “Kalk ayağa be baba!!! Görmüyor musun bu kadar sevenin var... Daha yetiştireceğin binlerce öğrencin, iyileştireceğin binlerce hastan var. Bizim için o güzel yüzünü tekrar göster bize. Tekrardan o renkli fularlarını tak ve çık karşımıza. Dimdik ve daha güçlü. Sakin pes etme!!!” dedi.



