Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine hastanede devam edilen eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu edildi.
28 Mart'ta hastaneye kaldırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber, tedavisinin 10. gününde taburcu edildi.
Kariyerinde Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen Rüştü Reçber'in evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.
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