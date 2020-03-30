Koronavirüsün ekonomiye etkisi nasıl olacak?
Koronavirüs, sosyal hayatı etkilediği kadar ekonomik hayatı da olumsuz etkiliyor. Ekonomist Dr. Oğuz Demir, AKP iktidarının acil olarak atması gereken adımları sıraladı. “Bu dönemde önemli olan krizin şirket ve insanlar üzerindeki etkisini azaltmak” diyen Ekonomist Demir; tüm dünyada merkez bankalarının attığı adımın önemli olduğunu vurguladı. Kısa çalışma ödeneğinin önemine değinen Demir, “Hükümet acil bir şekilde yurttaşları dikkate almalı, hükümetin geliri azalacak işçiler için bir önlem üretmesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Birçok sektörün zor durumda kalacağını belirten Demir; “virüsten hem ekonomik hem sosyal hayat çok etkilenecek” dedi.
30 Mart 2020 Pazartesi, 21:56