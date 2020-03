Küba'dan koronavirüse karşı 22 ilaç garantisi

Küba’da ilaç üreticisi BioCubaFarma, daha önceki SARS ve MERS salgınlarında etkisini gösteren Interferon Alpha 2B dahil olmak üzere koronavirüsle savaşacak 22 ilacın üretimi konusunda garanti verdi. Telesur’un aktardığına göre BioCubaFarma yöneticisi Eduardo Martinez Diaz, “Şu anda birçok ülkeden talepler alıyoruz ve yeterli kapasitemiz olduğu için bunlara cevap verebiliyoruz” dedi. Diaz, ilaç talep eden ülkelere gerekli olandan fazlasını göndermediklerini belirtti.

BioCubaFarma yöneticisi Eduardo Martinez Diaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

BiyoCubaFarma, kovid-19 tedavisi için 22 ilacın üretimini sağlayacaktır.

Biocubafarma will ensure production of the 22 drugs for treatment of COVID-19. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/Vd4ElOZUEx