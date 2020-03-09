Kulak temizleme çubuklarının zararları nedir?

09 Mart 2020 Pazartesi, 15:14

Kulak - Burun - Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Özbek, kulak sağlığını korumak için bilgiler paylaşarak, toplum genelinde doğru bilinen kulak temizleme çubuklarının kullanımındaki yanlışları anlattı. Kulak organının vücudun dengesini sağlamada ve duymada çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, her bir kısmı özel amaçla sesi algılamak için çalışan kulağın sağlığını korumanın önemli olduğunu söyledi. Bu kadar önemli bir organın sağlıklı olmasını sağlamanın çok zor olmadığını söyleyen Özbek, işitme sinirinin zarar görmemesi için gürültülü ortamlardan uzak durulması ve zorunlu durumlarda kalış süresini mümkün olduğu kadar kısa tutulması gerektiğini belirtti. Yüksek sesle müzik dinlenmemesi gerektiğini vurgulayan Özbek, gürültünün şiddeti veya ortamda kalış süresinin 2 kat artmasının kulağa 10 kat zarar vereceğine dikkat çekti.

“KULAK TEMİZLEME ÇUBUKLARI ZARAR VERİYOR”

Toplum genelinde yaygın olan kulak çubuğu ile kulağı temizlemenin zararlı olduğunu belirten Özbek, "Kulak temizleme çubukları kullanılmamalı. Banyolardan sonra kulağın mutlaka kurulanması gerekiyor. Piyasada kulak temizleme çubuğu olarak bilinen pamuklu çubuklar, kulakları temizlemekten çok zarar veriyor. Çubukları kurulama amacıyla kullanmak gerekiyor. İşitme kaybı yaşayan kişilerin ilaç kullanırken mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor" dedi.

TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Çocuklardaki geniz eti, yetişkinlerde burun orta bölmesi eğriliklerinin tedavi edilmesi gerektiğini belirten Özbek, "Orta kulak basıncı genze açılan östaki tüpü vasıtası ile sağlanır. Bu nedenle özellikle çocuklarda geniz eti; yetişkinlerde burun orta bölmesi eğrilikleri; sinüzit; burun içi etleri (allerjik kökenli polipler ve anatomik olarak mevcut büyümüş konka dediğimiz yapılar) tedavi edilmelidir" diye konuştu.

"ANİ İŞİTME KAYIPLARINDA BEKLEMEDEN DOKTORA GİDİLMELİ"

Aniden yaşanan işitme kayıplarında hemen doktora gidilmesi gerektiğini belirten Özbek, “Aniden işitme kaybı yaşanırsa açılır diye beklenmemeli hemen bir kulak-burun-boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Kulak ağrısı, çınlama, özellikle tek taraflı işitme kayıplarının ihmal edilmemeli. Yaz mevsiminde kulak sağlığının korunması için uzun süre denizde veya havuzda kalınmamalı.Kulağa sıvı kaçması halinde ise yine kulak burun boğaz uzmanı doktorlara muayene edilmelidir. Sigara içilmemelidir. Kulağa gelecek sert darbelerden sakınılmalıdır" ifadelerini kullandı.