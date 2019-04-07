Adana’da karnaval coşkusu

‘Nisan’da Adana’da” temasıyla bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında 7. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri’nde su korteji, Merkez Park’ta halk koşusu, kostümlü aile koşusu ve çeşitli yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Çok sayıda kişi, kostümlü çocuklarıyla koşuda ter dökerken ABD vatandaşı Grove Sbough, köpeği ‘Falcon’ ile koşuya katılarak madalya aldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile resmi olmayan sonuçlara göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar da su kortejinde bindikleri gondolda halkı selamladı. Karnavalda yurttaşların en çok ilgisini çeken yarışmalar ise ‘Portakallı Lezzetler Yarışması’ ve ‘Hızlı Kebap Yeme Yarışması’ oldu.