İdil Biret Süreyya Operası’nda

Bu resital, İdil Biret’in TBMM’nin çıkardığı kanunla Fransa’ya gidişinin 70. Yılı dolayısıyla, Paris, Gaveau salonunda 16 Nisan akşamı vereceği resital öncesinde gerçekleşecek.

Her iki konserde çalınacak eserlerin İdil Biret’in o ilk Paris yılları ile yakın ilişkisi bulunuyor. Sanatçı Paris’e gittikten hemen sonra 1949 yılı sonuna doğru Fransız Radyosu (RTF) kendisi ile bir röportaj yapıyor ve bu vesile ile Bach, Couperin, Debussy, ve Beethoven’in bazı eserlerini İdil Biret radyo için kaydediyor. Sonra, 1953 yılında, Biret’in Wilhelm Kempff ile Paris’te vereceği konser münasebetiyle RTF kendisiyle ikinci bir röportaj yapıyor ve bu defa Scarlatti, Bach, Debussy ve Brahms’ın eserlerini kaydediyor.