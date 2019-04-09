İstanbul Caz Festivali biletleri satışa çıkıyor

Bu yıl 29 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek İstanbul Caz Festivali, yıldız isimlerden yeni keşiflere 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı, 27 farklı mekânda, 50’nin üzerinde konserde bir araya getiriyor.



Festivalde, cazın efsane isimlerinden Kamasi Washington, ünlü basçı Michael League’in liderliğindeki Snarky Puppy ile bestelediği, söylediği ve kendi enstrümanlarıyla çalıp kaydettiği şarkıları sayesinde yıldız haline gelen iki Grammy ödüllü Jacob Collier olmak üzere birçok isim sahne alacak.