Bu yıl 29 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek İstanbul Caz Festivali, yıldız isimlerden yeni keşiflere 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı, 27 farklı mekânda, 50’nin üzerinde konserde bir araya getiriyor.
Festivalde, cazın efsane isimlerinden Kamasi Washington, ünlü basçı Michael League’in liderliğindeki Snarky Puppy ile bestelediği, söylediği ve kendi enstrümanlarıyla çalıp kaydettiği şarkıları sayesinde yıldız haline gelen iki Grammy ödüllü Jacob Collier olmak üzere birçok isim sahne alacak.
İstanbul Caz Festivali biletleri satışa çıkıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 22 yıldır Garanti Bankası’nın sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından 13 Nisan Cumartesi günü satışa çıkıyor.
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 23:19
Bu yıl 29 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek İstanbul Caz Festivali, yıldız isimlerden yeni keşiflere 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı, 27 farklı mekânda, 50’nin üzerinde konserde bir araya getiriyor.