İtalya’nın caz dünyasındaki en önemli 10 isminden biri olarak gösterilen genç caz piyanisti Giovanni Guidi, yarın saat 20.00’de MEB Şûra Salonu’nda 36. Uluslarası Ankara Müzik Festivali kapsamında konser verecek. İtalyan Büyükelçiliği ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin desteği ile gerçekleşecek konserin biletleri Biletix ve konser salonundan edinilebiliyor.
Piyanist Guidi yarın Ankara’da
İtalya’nın caz dünyasındaki en önemli 10 isminden biri olarak gösterilen caz piyanisti Giovanni Guidi, yarın Ankara Müzik Festivali kapsamında konser verecek.
Yayınlanma tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma, 01:19