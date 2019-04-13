‘İnsanın Yeni Gündemi’ Akbank Sanat’ta

Işın Önol ve Livia Alexander küratörlüğünde gerçekleşecek sergide; Alex Verhaest, Gäetan Robillard,

Larissa Sansour, Lawrence Lek, Marshmallow Laser Feast, Refik Anadol ve teamLab’in eserleri yer alıyor. Sergiyle aynı dönemde Akbank Sanat, BASE ve Digilogue işbirliğiyle ODTÜ, Sakarya Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde “Kampüste Dijital Sanat” günleri düzenlenecek.