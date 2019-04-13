Işın Önol ve Livia Alexander küratörlüğünde gerçekleşecek sergide; Alex Verhaest, Gäetan Robillard,
Larissa Sansour, Lawrence Lek, Marshmallow Laser Feast, Refik Anadol ve teamLab’in eserleri yer alıyor. Sergiyle aynı dönemde Akbank Sanat, BASE ve Digilogue işbirliğiyle ODTÜ, Sakarya Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde “Kampüste Dijital Sanat” günleri düzenlenecek.
‘İnsanın Yeni Gündemi’ Akbank Sanat’ta
Akbank Sanat, 13 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında yeni medya ve dijital sanata odaklanan “İnsanın Yeni Gündemi/The New Human Agenda” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.
Yayınlanma tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi, 22:16
Işın Önol ve Livia Alexander küratörlüğünde gerçekleşecek sergide; Alex Verhaest, Gäetan Robillard,