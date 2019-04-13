23. Aydın Doğan Ödülü Şener Şen’e

Törende bir konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Şener Şen’in bazen kahkahalarla güldüren bazen de üzerinde derin derin düşündüren karakterlere hayat veren bir sanatçı olduğunu vurguladı. 23. Aydın Doğan Ödülü’ne değer bulunan Şener Şen de törende yaptığı konuşmada, “Benim belki bu mesleği tutkuyla yapmamdaki en önemli etken; hayatı daha nasıl anlamlı ve renkli bir hale getiririmin çaresini oyunculukta bulmam” dedi.



Portre sergisi



23. Aydın Doğan Ödül Töreni’nde bu yıl ilk kez, Aydın Doğan Ödülü alanların portre fotoğraflarının yer aldığı özel bir sergi düzenlendi. Fotoğraf sanatçısı Alp Sime tarafından çekilen çok özel fotoğraflar, konuklar tarafından büyük beğeniyle izlendi. Aydın Doğan Ödülü’nün geçtiğimiz yıllarda sahibi olan isimlerden Arif Sağ ve Ozan Sağdıç da davetliler arasındaydı. l Kültür Servisi