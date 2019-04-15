Murat Cemcir’e uluslararası ödül

Yönetmen Rustam Ibragimbekov’un öncülüğünde düzenlenen organizasyonda Murat Cemcir, “En İyi Yardımcı Erkek” ödülünün sahibi oldu. Murat Cemcir, ödülünü alırken “Bu ödülü ülkemdeki bütün öğretmenlere adıyorum.

İlk defa uluslararası bir ödül alıyorum. Ödüle beni layık gördükleri için jüriye, ayrıca aileme, Nuri Bilge Ceylan’a ve ailesine, menajerim Gülay’a, Tanrı’ya ve Putin’e teşekkür ederim” dedi. “Cold War” filmi ile Pawel Pawlikowski’nin en iyi film ve yönetmen dahil 5 ödül alarak geceye damgasını vurduğu ödül töreninde; Asya ve Doğu Avrupa ülkelerin sinemacılarından ve eleştirmenlerden oluşan 24 kişilik jüri üyelerinin kararı ile 10 ayrı kategoride ödül dağıtılan gecede en iyi yardımcı kadın ödülünü ise Natalya Kudryashova aldı.