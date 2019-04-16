Tekin Yayınevi, IPA ‘Voltaire ödülü’ listesinde

Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) yayınevlerinin yayınlama özgürlüğünü destekleme ve başkalarının ifade özgürlüğü hakkını kullanmalarını sağlama konusundaki cesaretini ödüllendirdikleri 2019 IPA Prix Voltaire'ın kısa listesini duyurdu.



IPA Yayınlama Özgürlüğü Komitesi başkanı Kristenn Einarsson, “Bu yayıncıların çalışmaları dikkat çekici, yazarların sözlerini ve düşüncelerini okuyuculara ulaştırmak için son derece zor koşullarda çalışıyorlar Hepsi olağanüstü cesaret sergilediler ve onları 2019 IPA Prix Voltaire kısa listesinde tanıtmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Tekin Yayınevi ilk beş aday arasında

IPA açıklamasında, 1962’de kurulan Tekin Yayınevi’nin yayınladığı kitaplar nedeniyle çok sayıda para cezasına çarptırıldığına, bazı perakendecilerden kitaplarının kaldırıldığına ve yazarlarından bir kısmının kitap fuarlarına katılımının engellendiğine de yer verdi.

Yayınlama özgürlüğünün giderek daha fazla tehdit altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Voltaire Ödülü’nün, yayıncıların ilham verici hikâyelerini teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

IPA'nın Yayın Özgürlüğü Komitesi, 2019 IPA Prix Voltaire ödülünü vereceği yayınevini, 21 Haziran’da Seul Uluslararası Kitap Fuarı'nda düzenlenecek ödül sunumun ile açıklayacak.

⦁ Khaled Lufti (Mısır)

⦁ NB Yayıncıları (Güney Afrika)

⦁ Azadeh Parsapour (İran / İngiltere)

⦁ Tekin Yayınevi (Türkiye)

⦁ Moe Yolu / Silgi (Myanmar)