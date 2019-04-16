Pera’da ‘Çin Sineması Zamanı’

“Çin Sineması Zamanı” programı ile 2018 South by Southwest Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü alan “Halkın Arzu Cumhuriyeti” (19 Nisan, saat 19.00 ve 3 Mayıs, saat 21.00), Locarno Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü alan “Yusufçuk Gözleri” (7 ve 17 Mayıs, saat 19.00) ve bu yıl Berlin Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü alan “Ay’a Havlayan Köpek” (19 Nisan, saat 21.00 ve 16 Mayıs, saat 19.00), Türkiye’de ilk kez izleyiciyle buluşacak. Gösterilecek diğer filmler ise şöyle: “Acı Para” (21 Nisan, saat 16.00 ve 9 Mayıs, saat 19.00), “Dağlar Uzaklaştığında” (4 ve 25 Mayıs, saat 16.00), “Gölgelerin” (5 Mayıs, saat 15.00 ve 12 Mayıs, saat 16.00).