Game of Thrones'un yeni sezonunu korsan sitelerden izleyenlerin sayısı belli oldu

Son dönemin en popüler yapımlarından birisi olan Game of Thrones için final heyecanı başladı.

Dizinin final sezonun ilk bölümü pazartesi günü yayınlandı.



NTV'nin aktardığına göre görünen o ki internetten korsan olarak indirilen diziler arasında birincilik yine Game of Thrones'a ait olacak.

Zira gelen raporlara göre, Game of Thrones'un 8'inci sezon birinci bölümü yaklaşık 55 milyon kişi tarafından korsan yollarla izlendi.

Küresel olarak korsan hareketini inceleyen MUSO adlı kuruluş, dizinin ilk bölümünün 54,261,910 defa korsan olarak izlendiğini açıkladı.

Fenomen dizinin yapımcı şirketi HBO’dan gelen verilere göre ise sezonun açılış bölümünü yasal yollardan izleyen kişi sayısı 17,4 milyonda kaldı. Yani korsan izleyicinin sadece 3'te 1'i.