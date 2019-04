Star Wars evreni dizi oluyor... İşte The Mandalorian'ın yayın tarihi

Disney’in “Star Wars” evrenini dizi olarak taşıyacağı, Jon Favreau’nun senaryosunu yazıp yapımcılığını üstleneceği “The Mandalorian”dan görseller paylaşıldı.

Disney’in 100 milyon dolar bütçe ayırdığı konuşulan dizi, ismini Boba Fett’in Mandalore gezegeninden kaçış hikayesinden alıyor. Yapım, “Star Wars VI: The Return of the Jedi”dan beş yıl sonrasını anlatacak.

Dizinin ilk sezonunun yönetmen koltuğunda Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow, Rick Famuyiwa ve Taika Waititi yer alıyor.

Dizi, Disney+’ın açılış tarihi olan 12 Kasım’da ekranlara gelecek.