Oyuncu ilanı: Siyasi olaya karışmamış olsun

Son filmi “Aden” 38. İstanbul Film Festivali’nden Mansiyon Ödülü kazanan, sanatçı ve Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay, Twitter hesabından ajanslara atıldığı iddia edilen bir e-posta görüntüsü paylaştı. E-postada sinema sektöründen bir yetkili, yakında başlayacak bir sinema filmi çekimleri için “cast çalışması” yapılacağını belirtiyor.

Ancak, cast direktörü olduğu ifade edilen kişinin seçilecek oyuncularla ilgili olarak “Kesinlikle herhangi bir siyasi olaya karışmamış olması gerekiyor” demesi dikkat çekiyor. Atay, isim vermeden attığı tweet’inde cast direktörünün e-postasına karşılık “Yani; mesela kadın dövebilir, taciz edebilir, birini yaralamış olabilir ama siyasi olamaz” dedi. Atay, ayrıca yine isim vermeden e-postayı yanıtlayan kişilerin yazdıklarını paylaştı.

Sinema sektöründen yetkililerin verdiği cevaplar şöyle:

- “Siyasi olaya karışmamış derken neyi kastediyorsunuz? Cast çalışması mı yapıyorsunuz, yoksa bir parti mi kuruyorsunuz, tam olarak anlayamadım... Hangi oyuncularımızı dışlamalıyız, hangi oyuncularımızı dışlamamalıyız tam olarak nasıl karar vereceğim konusunda şahsen ben zorlanabilirim, malum Twitter kullanmak bile siyasal olaylara karışmak sayılabiliyor... Oyuncuları sadece oyunculukları için cast etmediğiniz sürece beni mail listenizden çıkarmanızı rica ediyorum.

-“Oyuncuları siyasi olarak kategorize edemeyiz. Lütfen bizi de mail listenizden çıkarın.”

-“Umuyorum ki oyuncuları siyasi fikirlerine göre ayıran zihniyet kendi zavallılığının içinde kaybolup gidecek. Zahmet olmayacak ise beni de listenizden çıkarın.”

Daha sonra, oyuncu arayan ajans yetkilisinin, gelen tepki e-postalarına cevap verdiği bildirildi. Yetkilinin, projenin devlet destekli olduğunu vurgulayarak, ilk attığı e-postanın farklı yerlere çekilmemesini istediği ifade edildi. Yetkilinin, “Projenin devlet destekli olması dolayısıyla dikkat ediyorum” dediği ve bu nedenle işi gereği doğru yönlendirmeye çalıştığını söylediği belirtildi. Ayrıca, yetkilinin “Ben de isterim ki her oyuncu iş yapsın, ayrım yapmak gibi bir düşüncem yok” ifadelerini kullandığı paylaşıldı.