Bir suç filminden alışılmış bir romantik komediye gidip gelen şamatalı bir eğlencelik

‘Eve Dönüş’ Geçen ay sinemalara uğrayan “Güzel Oğlum”dan sonra yeni bir ‘madde bağımlılığı’ filmi daha gösterimde: “Ben is Back-Eve Dönüş”. Son dönemde anneliği ve aile yaşamını konu edinen filmlerde ve “Homecoming” gibi Tv dizilerinde oynamayı tercih eden, zaten 50’li yaşlarına girmiş olan, kocaman gülümsemeli Georgia’lı ünlü yıldız ya da 1990’ların Özel Bir Kadın’ı Julia Roberts, eroin vb. gibi ağır uyuşturucu bağımlısı olup tedavi görmekte olan Ben (2016 yapımı “Manchester By The Sea-Yaşamın Kıyısında”yla dikkati çekmiş Lucas Hedges) adlı gencin yakınlarının evde olmadığı, beklenmedik bir anda aile evine dönmesiyle Noel arifesinde gelişen olayları anlatan “Ben is Back-Eve Dönüş”ün ağır topu. “My Best Friend’s Wedding-En İyi Arkadaşım Evleniyor”, “Notting Hill-Aşk Engel Tanımaz”, “Runaway Bride-Kaçak Gelin” gibi filmleriyle 1990’lı yıllar boyunca adı nerdeyse romantik komedi türüyle özdeşleşmiş ve 2001’de “Erin Brockovich-Tatlı Bela”yla sonunda Oscar da kazanmış Roberts, ardından evlenip 3 çocuk doğurarak kariyerine ara verdiği, sıkı bir annelik dönemi yaşamıştı. Akıllı telefonlardan, Twitter-Instagram’lardan önceki zamanların bu gözde starı, işte kendi de bağımlı bir annenin terk edilmiş oğlu olan, romancı-sinemacı Peter Hedges’in yazıp yönettiği, ilk kez Toronto festivalinde seyirciyle buluşan, yarı otobiyografik nitelikteki “Eve Dönüş”ünde, torbacılık yapıp komşu bir genç kızın ölümüne de sebep olmuş, bağımlı Ben’le annesi Holly’nin (Julia Roberts) 24 saatlik birlikteliğini, duyarlı bir Amerika panoraması çizerek ele alıyor, morfin bazlı ilaçlar sorunundan bağımlıların hep ötelenip dışlanmışlıklarına kadar.