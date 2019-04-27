İDOB’dan özel kutlama

İlk kutlama, dün “Bahar” ve “Nox”un dünya prömiyerinin yapıldığı birer perdelik üç eserden oluşan “3 Bale” gösterimiyle başladı. Eser bugün 20.00’de de sahnelenecek.



İDOB, 30 Nisan Salı günü 20.00’de Kiev Balesi ile birlikte “Kiev’den İstanbul’a” başlıklı özel bir dans gösterisi de gerçekleştirecek. Bu gecede tek akış içinde İDOB dansçılarının ve konuk danscıların gösterileri art arda sergilenecek. Bu programda “Nox” ve “Bahar” eserleri de yer alacak.



Okan Dann ilk kez Türkiye’de



John Neumeier ekolu olarak tanınan Hamburg Dans Okulu mezunu, Almanya doğumlu Okan Dann, “3 Bale”nin ilk eseri “Bahar”ın koreografı. Hamburg Balesi’nde 2003-2015 yılları arasında dans eden, koreografiler de yapan ve artık sanat yaşamını koreograf ve eğitimci olarak sürdüren Dann, S. Rahmaninov’un müziği üzerine yarattığı bu neoklasik baleyi İDOB için yarattı. Türkiye’de ilk kez koreografı yapan, balenin düzeyi ve dansçıların öğrenme isteğinin yüksekliğinden çok etkilenen Dann, “İDOB’u çok çok iyi buldum. Dansçılar yeni bir koreografiyi öğrenmeye açık, çok kısa zamanda eseri çıkardılar” diyerek sonuçtan, İstanbul’da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.



İkinci dünya prömiyerini yapan eser, koreografisi Deniz Özaydın’a, müziği Utku Şilliler’e ait olan “Nox”. Bu modern bale zaman, mekân, cinsiyet ayrımı vurgulanmadan, “İnsan yeniden doğsaydı bencilliği terk eder, doğanın parçası olur muydu” sorusunu irdeliyor. Aynı zamanda İDOB dansçısı olan Özaydın, üçüncü eserde dans etmek gibi iki ağır görevi birden üstleniyor. Özaydın, “Koreografisinden sorumlu olduğum bir işin hemen ardından baş dansçı olarak sorumlu olduğum diğer işi üstleniyorum. İkisinin heyecanı, sorumluluğu bambaşka, yoğun ve farklı konsantrasyon gerekiyor” diyerek kolay olmadığını ama severek yaptığını söyledi.



Üçüncü eser ise geçen sanat sezonlarında sahnelenen, usta koreograf Uğur Seyrek’in A.Vivaldi’nin müziği üzerine dört solist çift ile yarattığı “Dört Mevsim”. Balenin tüm birikimini yoğuran bu koreografi, dansın estetiği ve çeşitli simgelerle zenginleşip derinleşerek aşkın ilkbaharından kışına uzanıyor. Dansçıların bir kısmı değiştiğinden eseri tekrar çalıştıran Seyrek, “İDOB ile çalışmak, genç koreografların işlerini izlemekten mutluyum” diyerek Dünya Dans Günü’nü kutluyor.

“3 Bale”; 16, 21 Mayıs günleri saat 20.00’de ve 25 Mayıs’ta ise 16.00’da izlenebilecek.