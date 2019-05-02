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İFSAK’ın 60. yılında Kısa Film Festivali

25. İFSAK Ulusal Kısa Film Festivali bu yıl 3-4-5 Mayıs tarihlerinde İFSAK’ın İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak’taki salonlarında düzenlenecek.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 01:51

Festival kapsamında tüm film gösterimleri ve etkinlikler ücretsiz olacak. İFSAK Sinema Emek Ödülü’nün bu yılki sahibi ise oyuncu Nur Sürer oldu. 39. İFSAK Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni 5 Mayıs Pazar günü saat 17.00-19.00 saatleri arasında İFSAK’ta yapılacak. Ön elemeyi geçen filmler festival kapsamında İFSAK’ta gösterilecek.

2009 yılında yaşamını yitiren yönetmen Ahmet Uluçay da festival kapsamında anılacak. Uluçay’ın beş kısa filminin gösteriminin ardından Barış Saydam ile yönetmenin sineması üzerine bir de söyleşi yer alacak. Festival kapsamında bir diğer söyleşi ise yönetmen Derviş Zaim ile olacak. Ayrıca Zaim’in yeni çıkan kitabı “Rüyet”in imza günü de söyleşi sırasında İFSAK’ta yapılacak. Festivalde, Romanya’dan kısa film alanındaki başarılı örnekler de izleyiciyle buluşacak.

Cumhuriyet İMECESİ