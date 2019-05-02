‘Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’ başladı

Bugün faşizmin Avrupa’da nasıl kitleselleştiğini ve ona karşı mücadele eden antifaşistleri akıcı bir dille anlatan film, Türkiye’de ilk defa gösterildi. “Perdeyi aç, sesin sarsın dünyayı” sloganıyla yola çıkan festival kapsamında ücretsiz yapılacak film gösterimleri, 7 Mayıs’a kadar sürecek. Filmler Avrupa Yakası’nda Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu Sineması, Yeşilçam Sineması, Aynalı Geçit Etkinlik Mekânı, Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği’nde gösterilirken, Anadolu Yakası’nda ise Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, İstanbul Tabip Odası Kadıköy temsilciliği, Kimya Mühendisleri Odası, Kadıköy Halkevi, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.

Festival kapsamında Ana Bovino’nun yönettiği “Marzo-Mart”; Iciar Bollein’in yönettiği “Yağmuru Bile” (También la lluvia); Paul Laverty’nin senaryosunu yazdığı “Zeytin Ağacı” (El Olivio); Kaneto Shindo’nun yönettiği 1960 yapımı “Çıplak Ada” (Hadaka No Shima); Meksika’dan Javier García’nın yönettiği 2017 yapımı “Umudun Mutfağı” (La Cocina de Las Patronas) ve Ken Loach’ın yönetmenliğini gerçekleştirdiği “Mcİftira” (Mclibel) filmleri Türkiye’de ilk defa izleyiciyle buluşacak.

Daha önce ülkemizde gösterime giren ancak az sayıda sinema salonunda yer bulabilen, Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği “Borç”, Tolga Karaçelik’in yönettiği “Kelebekler”, Ender Özkahraman’ın yönettiği “Zor Bir Karar”, Şükrü Alaçam’ın yönettiği “Locman” , Süleyman Arda Eminçe’nin yönettiği “Suç Unsuru” filmlerini kaçıranlar da bu filmleri festivalde izleme fırsatı bulacaklar. Festival programına dair detaylı bilgilerin tamamını, http://www.iff.org.tr adresini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.